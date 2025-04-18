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蔣萬安喊倒閣 卓榮泰：人民會同意嗎？

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
台北市長蔣萬安喊出倒閣。對此行政院長卓榮泰上午赴立院備詢前受訪說，「倒閣這件事已經講過數次，或許當時其他政黨胸有成竹、自信滿滿，所以也不予理會，但是發展到今天，人民是否同意?」。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安喊出倒閣。對此行政院長卓榮泰上午赴立院備詢前受訪說，「倒閣這件事已經講過數次，或許當時其他政黨胸有成竹、自信滿滿，所以也不予理會，但是發展到今天，人民是否同意?」。記者曾吉松／攝影

台北地檢署偵辦幽靈連署案，認為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹為幕後操盤手，今晨依偽造文書、違反個資法等罪向法院聲押禁見。

國民黨昨晚在主席朱立倫的號召下到北檢集結抗議，台北市長蔣萬安倒現場喊出倒閣。對此行政院長卓榮泰上午赴立院備詢前受訪說，倒閣這件事已經講過數次，或許當時其他政黨胸有成竹、自信滿滿，所以也不予理會，「但是發展到今天，人民是否同意？是一個重要的議題，至於倒閣，就憲法上而言，行政院是被動的，我沒有任何評論」。

罷免

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