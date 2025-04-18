蔣萬安拋倒閣國會重選 賴清德握有最後主動權

檢調連日來偵辦罷免民進黨立委團體，引爆藍營怒火，台北市長蔣萬安呼籲立院推動倒閣，迫賴清德總統因此解散國會重選。依照規定，若要倒閣重選，須全體立委2分之1以上贊成，行政院長卓榮泰將於10日內辭職，但是否解散國會改選，賴總統仍握有最後主動權。

朱立倫昨天下達總動員令，要求所有黨籍民代、所有地方幹部，昨晚到北檢抗議民進黨有系統性的清算異己。蔣萬安更主張，立法院應該推動倒閣，如果賴清德總統因此解散國會，就用立法院改選來對賴清德總統進行一次不信任投票。

根據中華民國憲法增修條文規定，「立法院得經全體立委3分之1以上連署，對行政院長提出不信任案。不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員2分之1以上贊成，行政院院長應於10日內提出辭職，並『得』同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。」

由於目前立法院泛藍席次共計54席，不信任案要通過的話，勢必要獲得民眾黨立院黨團的支持，又或是民進黨立院黨團有3人跑票。不過，就算不信任案通過，賴清德依法也不一定要解散國會。

另依憲法增修條文規定，立法院解散後，應於60日內舉行立委選舉，並於選舉結果確認後10日內自行集會，其任期重新起算。