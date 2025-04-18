朱立倫號召426上凱道罷免賴清德 劉世芳：會全力執法

北檢偵辦幽靈連署，國民黨台北市黨部等處遭搜索。國民黨主席朱立倫昨號召黨公職及群眾集結北檢外，宣布申請到4月26日路權，要大家上凱道「罷免賴清德」。內政部長劉世芳今早說，會全力執法，同時呼籲若要訴求各種不同的不管是政治，社會或不同政治方向，希望都能和平落幕。

劉世芳表示，還是一樣，警政署會按照集會遊行法，包括各黨各派，如果要在台灣大街小巷做任何的活動時，希望能按照警政署所律定的跟集會遊行法相關的規定來辦理，「我們會全力的執法」，呼籲如果要訴求各種不同的，不管是政治、社會或不同的政治方向的話，希望都能夠和平落幕。

至於內政部昨啟用宗教等團體赴陸登錄專區，現場媒體問及未來是否會從鼓勵變強制？劉世芳說，會按照法律的規範，法律上沒有規範的話，就是採取以鼓勵為原則。

劉世芳說，其實國人進出中國大陸不管是宗教或是拜訪等其他的理由，都希望可以平安出去、平安回來，他們是站在國人的平安進出中國大陸的原則，提出這樣的保障跟公開資訊方法，讓社會大眾可以明白。至於是否涉及統戰，也會按照台灣的法律來處理，那如果真的有統戰，包括違反台灣的國安法或反滲透法時，就會依事實的根據來就辦。