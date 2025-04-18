快訊

MLB／再幾個月…大谷翔平重返投手丘 總教練給出時間表

蔣萬安昨赴北檢提倒閣 盧秀燕一句回答耐人尋味

雄檢也動起來了！ 「高雄雙罷劫」總部遭檢調搜索

朱立倫號召426上凱道罷免賴清德 劉世芳：會全力執法

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對國民黨主席朱立倫昨宣布申請到4月26日路權，要大家上凱道「罷免賴清德」。內政部長劉世芳今早說，會全力執法。圖／聯合報系資料照
針對國民黨主席朱立倫昨宣布申請到4月26日路權，要大家上凱道「罷免賴清德」。內政部長劉世芳今早說，會全力執法。圖／聯合報系資料照

北檢偵辦幽靈連署，國民黨台北市黨部等處遭搜索。國民黨主席朱立倫昨號召黨公職及群眾集結北檢外，宣布申請到4月26日路權，要大家上凱道「罷免賴清德」。內政部長劉世芳今早說，會全力執法，同時呼籲若要訴求各種不同的不管是政治，社會或不同政治方向，希望都能和平落幕。

劉世芳表示，還是一樣，警政署會按照集會遊行法，包括各黨各派，如果要在台灣大街小巷做任何的活動時，希望能按照警政署所律定的跟集會遊行法相關的規定來辦理，「我們會全力的執法」，呼籲如果要訴求各種不同的，不管是政治、社會或不同的政治方向的話，希望都能夠和平落幕。

至於內政部昨啟用宗教等團體赴陸登錄專區，現場媒體問及未來是否會從鼓勵變強制？劉世芳說，會按照法律的規範，法律上沒有規範的話，就是採取以鼓勵為原則。

劉世芳說，其實國人進出中國大陸不管是宗教或是拜訪等其他的理由，都希望可以平安出去、平安回來，他們是站在國人的平安進出中國大陸的原則，提出這樣的保障跟公開資訊方法，讓社會大眾可以明白。至於是否涉及統戰，也會按照台灣的法律來處理，那如果真的有統戰，包括違反台灣的國安法或反滲透法時，就會依事實的根據來就辦。

罷免

延伸閱讀

蔣萬安喊倒閣 劉世芳：尊重市長說法 禁制區滋擾移檢偵辦

藍營人士：蔣萬安豪賭博連任 迫朱立倫跟進推倒閣

集結北檢聲援 朱立倫：這不是依法辦案 是政治報復

北檢外靜坐抗議！朱立倫預告26日上凱道 罷免獨裁者賴清德

相關新聞

罷瑤召集人賴苡任吐交保內幕 美女律師急制止「不要講了」原來是親妹

檢調因偵辦不實連署案，連三天大動作搜索罷綠委總部和國民黨新北、北市黨部，引爆藍營怒火，主席朱立倫昨（17）日號召黨公職齊聚北檢「戰獨裁」，罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任也在其中，但他拿起麥克風講沒幾句話，立刻被律師制止並搶走麥克風，引起現場一陣騷動，而這名律師也被起底是賴苡任的妹妹賴苡安。

再喊話倒閣 蔣萬安嗆：檢察官為何不搜吳釗燮辦公室？

國民黨台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動，並喊出倒閣；蔣萬安上午參加北投區里長座談受訪，針對國民黨台北市黨部被搜...

蔣萬安提倒閣暫不跟進 朱立倫：和在野黨一起商討

台北市長蔣萬安昨呼籲立法院倒閣，若賴清德總統解散國會，就用國會改選來對賴總統進行不信任投票。國民黨主席朱立倫今天表示，任...

蔣萬安昨赴北檢提倒閣 盧秀燕一句回答耐人尋味

國民黨昨晚集結台北地檢署抗議，台北市長蔣萬安當場提出倒閣建議。台中市長盧秀燕昨晚雖未到北檢，今天表示很感動那麼多人願意站...

連署站標記生煎包老闆壓力重 罷吳賴苡任致歉改文宣：我們不要仇恨

大罷免延燒，「地動刪瑤」罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任，今在臉書宣布承諾未來所有文宣都不再提及某生煎包的名字，店家承受...

藍營人士：蔣萬安豪賭博連任 迫朱立倫跟進推倒閣

台北市長蔣萬安公開呼籲立院倒閣，若賴清德總統解散國會，就用立院改選來對賴總統進行不信任投票。有藍營高層表示，蔣萬安此舉是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。