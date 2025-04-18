蔣萬安喊倒閣 卓榮泰：對的人、時機才有可能

台北地檢署約談聲押國民黨北市主委黃呂錦茹等4人，台北市長蔣萬安喊出倒閣。閣揆卓榮泰今天表示「縱然是對的事情，也要由對的人、在適當的時機談起，才有可能。」他說，倒閣發展到今天，人民是否同意，是一個重要的議題。

台北地檢署偵辦大罷免雙吳連署涉偽造文書案，昨天約談聲押國民黨北市主委黃呂錦茹等4名黨部人士，國民黨前往北檢外聲援抗議，蔣萬安更喊出呼籲立院應推動倒閣。

卓榮泰今在立法院表示「縱然是對的事情，也要由對的人、在適當的時機談起，才有可能。」他說針對倒閣，他已經講過數次，不過或許當時其他政黨胸有成竹、自信滿滿，所以不予理會；但是發展到今天，人民是否同意，是一個重要的議題。

卓榮泰並說，對於倒閣，就憲法上而言，行政院是被動的，所以他沒有任何評論。

國民黨昨晚赴北檢前抗議，與警方爆發推擠，卓榮泰說，人民有表達意見的自由，但是在陳抗集會遊行的時候必須守法，中華民國台灣到底是一個法治的國家。他強調，人民依照憲法行使選舉、罷免、複決、創制的參政權必須合法，檢警調單位執行公權力，也必須依法行政。