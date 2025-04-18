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蔣萬安喊倒閣 劉世芳：尊重市長說法 禁制區滋擾移檢偵辦

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
至於蔣萬安喊倒閣一事，內政部長劉世芳說，他們尊重蔣市長的說法。圖／聯合報系資料照
至於蔣萬安喊倒閣一事，內政部長劉世芳說，他們尊重蔣市長的說法。圖／聯合報系資料照

北檢偵辦大罷免涉偽造文書案，國民黨台北市黨部遭搜索，黨部主委黃呂錦茹被約談。國民黨主席朱立倫昨號召黨公職赴北檢抗議，台北市長蔣萬安到場時表示，立法院應推動倒閣。對此，內政部長劉世芳表示，「我們尊重蔣市長的說法。」

蔣萬安昨在場表示，與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，立法院應推動倒閣，若賴清德總統解散國會，就用立院改選來對賴總統進行不信任投票。

劉世芳今早受訪時表示，國民黨黨主席朱立倫發動到北檢去做抗議活動，她有要求警政署跟台北市警局按照集會遊行法要嚴正執法。昨天到今天清晨為止，了解中正一分局有按照規定抗議，「我們會把所有的這些跟集會遊行法有關，包括是否在禁制區以內，或者是有任何其他的滋擾行為，全部移送由地檢署來偵辦。」

至於蔣萬安喊倒閣一事，劉世芳說，他們尊重蔣市長的說法，但因為蔣市長有提到說昨天是以個人來發言，所以還是尊重。

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