【即時短評】誰說倒閣重選 國民黨一定輸？

用倒閣立院重選來面對罷免，這樣的聲音在國民黨內一直都存在，但國民黨遲遲沒有做成定論，主要是在於擔心民眾黨若不支持，無法通過國會過半門檻，更擔心的是，重選國民黨會贏嗎？在野還能過半嗎？但相對國民黨有幾個特定選區立委幾乎確定會被罷免，主動求戰重選，未必會輸。

對於國民黨區域立委來說，這場大罷免之戰難守難攻。首先，現行制度罷免門檻低，會出現被罷免比當選還容易的亂象；況且罷免是被罷者一個人的武林，只能防守，無法進攻；再加上罷免不能募款，被罷者要防守都束手束腳。所以，既然要一戰，不如跟民進黨對手好好拚一場，雙方有攻有守，銀彈募集也有著落。

至於是否能在立院過半完成倒閣，迫使賴清德總統必須決定是否解散國會。以現行國會三黨不過半的結構看來，首要當然是尋求民眾黨的奧援，才能把倒閣的節奏掌握在手；但若民眾黨有其自身考量無法支持，由於民進黨早就譏諷國民黨不敢，若國民黨主動出擊，變成民進黨的燙手山芋，最後若不跟，也將失去大罷免的正當性。

若真的倒閣，賴總統宣布解散國會重新選舉，在野還能掌握過半席次嗎？

先看國民黨，除了原本被民進黨鎖定要「精準罷免」的6個選區，早就有想參與補選的綠營人士磨刀霍霍外，其他選區，民進黨要在2個月內推出能逆轉勝的人選，其實並不容易；而就算是被鎖定要「精準罷免」的6個選區，對國民黨來說，與其被動被罷免，不如主動出擊，甚至換人上場也不是不可能，所以才會有幾位美女刺客被點名。

至於不分區席次，相較於民進黨有幾個小綠政黨的虎視眈眈，瓜分票源，國民黨只要好好規畫人選，依政黨比例分配席次，未必會吃虧。而且相較於合併總統大選，民進黨可以藉由販賣「芒果乾」衝高投票率，單純立委選舉受統獨議題影響較小，國民黨反倒是可以訴求國家機器搞獨裁，激化藍營選民進場投票。

對民眾黨而言，雖然在前主席柯文哲陷京華城案後支持觸底，但從各方民調中也可看出仍能維持10%到15%的死忠支持，代表就算重選，4席不分區可望保底，但若民眾黨將柯文哲排入不分區名單，訴求司法迫害，很有可能激出所有支持者投票。

樂觀看，若民眾黨攜手國民黨倒閣讓國會改選，兩黨甚至可以協調特定選區，如讓台北市議員黃瀞瑩挑戰現任北市士北選區綠委吳思瑤，前立委陳琬惠對決宜蘭現任綠委陳俊宇，民眾黨很有機會能維持現在的席次；更因為再次經過民意的洗禮，等於重新鞏固了民眾黨的基本盤，有了一個新的開始。

也就是因為倒閣國會重選，國民黨有機會化被動為主動，國會在野聯手過半的態勢仍有很大機會能維持，才會讓蔣萬安提倒閣的呼籲獲得許多藍委支持。況且民進黨雖然過去譏諷國民黨不敢倒閣，但其實內部還沒針對這個議題做過討論，國民黨若發起攻擊，更把戰線擴及到沒有被連署罷免的所有區域綠委，頭痛的反倒會是民進黨。