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黃呂錦茹聲押是「他」審 曾裁定柯文哲無保請回

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）疑涉罷雙吳案操盤手，深夜移送北檢複訊後，檢方聲押。記者張宏業／攝影
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）疑涉罷雙吳案操盤手，深夜移送北檢複訊後，檢方聲押。記者張宏業／攝影

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書被檢舉造假，台北地檢署昨再度指揮台北市調查處兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部等6處，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿及第一區黨部黨部執行長曾繁川，今晨5時許複訊後聲押禁見4人。

截至上午8時，檢察官撰寫聲押書完畢，人與卷已移送台北地院強制處分庭繫屬，目前暫留候審室。

據了解，依台北地院強制處分庭的值日班表，應分案審查黃呂錦茹的是2024年9月審查民眾黨前主席柯文哲聲押案的男法官，他曾一度以「罪證不足」裁定柯無保請回，令檢方抗告發回後、才由另外一名同庭法官裁定柯羈押禁見。

再依刑事訴訟流程，強處庭分案審查後，法官本人須要閱卷、通知辯護人閱卷等，再通知檢、辯兩方開庭，由於被告不只一人，最快也要等到下午才有機會召開羈押庭，至於裁定出爐的時點，預計要落到今日更晚的時分。

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