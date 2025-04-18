倒閣說掀熱議 陳揮文指蔣萬安有3大誤判

台北市長蔣萬安昨晚提出倒閣說，資深媒體人陳揮文在臉書分析蔣萬安有3個誤判，他說，昨晚蔣萬安「站出來了」，然後呢？司法一樣不公正、一樣不獨立，站出來是如此，不站出來也是如此，既然如此，又何必呢？

蔣萬安昨晚赴北檢聲援「戰獨裁」活動。他表示，身為中華民國國民、台北市民、3個孩子的父親，他都要站出來，當司法不再公正、不再獨立就是必須站出來的時候。

「唉，蔣萬安忘了，他還有一個最重要的身份『台北市長』」。陳揮文表示，維護治安是市長的責任，蔣萬安「忘了我是誰」，這是第一個誤判。

陳揮文表示，倒閣與否，國民黨內早有爭議，重量級藍委之前率先提議，中廣前董事長趙少康隨後跟進，但國民黨主席朱立倫不置可否。倒閣茲事體大，應該尊重黨中央與立院黨團，蔣萬安越俎代庖，這是第二個誤判。

另一方面，「不信任案的對象是行政院長，不是總統」。陳揮文表示就算真的解散立法院、全面改選，無論立委席次如何分配，總統依然是賴清德。這是蔣萬安第三個誤判。