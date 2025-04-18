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倒閣說掀熱議 陳揮文指蔣萬安有3大誤判

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蔣萬安提倒閣 柯建銘表態了：國民黨不要縮 趕快提

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安昨天拋出倒閣主張。民進黨立院黨團總召柯建銘表示至表歡迎，並向國民黨喊話不要縮，要提就趕快提，民進黨團會支持蔣萬安。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則質疑，國民黨哪來的底氣提倒閣。

柯建銘表示，這無關力挺政院長卓榮泰與否，因為大罷免、大成功之後，立委也是要改選，國民黨若要直接倒閣，立委直接改選那也可以。柯說，國民黨講話要算數，蔣萬安都喊了，傅崐萁要改快響應，趕快提倒閣。

吳思瑤表示，蔣萬安拋出倒閣主張，究竟是個人行為還是國民黨共識，令人費解，藍軍目前在立院席次尚不足以單獨發動倒閣，國民黨有問過民眾黨意見嗎？一個支持度低於兩成的政黨，提倒閣的底氣在哪，實在是看不出來。

民進黨立委郭國文表示，國會解散後全面改選對國民黨絕對不利，到時候要負起最大責任的就是國民黨主席朱立倫，在藍白民調不斷創新低下，若國會改選，將有兩大輸家，一個是朱立倫，另一個則是民眾黨。

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