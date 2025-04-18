罷免雙吳連署疑涉偽造文書 北檢聲押禁見黃呂錦茹4人

台北地檢署偵辦大罷免雙吳連署涉偽造文書案，繼日前搜索約談國民黨罷雙吳四騎士後，經比對扣案手機與被告供詞，認為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹為幕後操盤手，昨天兵分6路搜索約談黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川4名被告到案，檢察官漏夜偵訊後認為4人有串滅證之虞，今晨依偽造文書、違反個資法等罪向法院聲押禁見。

國民黨主席朱立倫在北檢表示，「民主的黑牢關不住我們爭取民主的決心」，台灣的民主不會被獨裁者賴清德用司法鷹犬給關住，也不會被司法的黑手給打垮，最「重要是罷雙吳的決心絕對不會被司法來閹割、來消滅」，各地所有朋友要化悲憤為力量，踴躍來連署；朱立倫並帶領立委李彥秀、市議員鍾沛君、柳采葳等人高喊「民主黑牢、司法不公」，強調今天下午會再到北院聚集。

黃呂錦昨晚進入北檢時，被媒體問及是否覺得很冤枉？她搖搖手說「冤枉」；姚富文則振臂疾呼兩次「台北罷雙吳、踴躍支持連署」。行動不便的黃呂錦茹今晨被聲押時，先從偵查庭被帶往法警室，再由法警陪同搭電梯去拘留室，她的建築師先生黃秀莊在電梯開門前，上前欲攙扶妻子，並示意加油。

檢調本月14日針對罷免吳思瑤、吳沛憶連署造假，首度搜索約談「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷免吳沛億領銜人李孝亮、罷免吳思瑤銜人領銜人張克晉、以及劉思吟丈夫林叡共7人到案，除張克晉請回外，其餘六人依偽造文書等罪各以20至50萬元交保、均限制出境出海。

據了解，黃呂錦茹之所以被約談，與「罷吳四騎士」手機遭扣押有相當關聯，檢調搜索約談賴苡任等被告到案時，懷疑黃呂錦茹對「死亡連署」知情，經分析搜索扣押證據、偵訊內容，認為賴苡任等人只是前線負責連署活動的小兵，黃呂錦茹才是幕後影舞者，決定發動第二波搜索。

檢調接獲檢舉，指立委吳沛憶罷免案，錯假率高達4成，其中「提議前死亡」高達108人、「戶籍未滿」四個月391人，甚至還有「筆跡相似」等偽造情事。檢調向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調雙吳罷免案提議人資料，經分析相關事證、查證部分提議人後，發現確有冒名提議，14日發動偵辦行動。

國民黨台北市黨部書記長初文卿涉罷雙吳案遭檢方聲押禁見。記者曾原信／攝影 國民黨北市第一區黨部黨部執行長曾繁川，涉罷雙吳案遭檢方聲押禁見。記者曾原信／攝影 國民黨台北市黨部總幹事姚富文涉罷雙吳案遭檢方聲押禁見。記者張宏業／攝影