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蔣萬安提出倒閣說 游盈隆稱讚：相當生猛、令人意外

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國民黨昨在北檢前展開「戰獨裁」抗議行動，台北市長蔣萬安（左四）昨晚到場，並呼籲立法院應推動倒閣。記者侯永全／攝影
國民黨昨在北檢前展開「戰獨裁」抗議行動，台北市長蔣萬安（左四）昨晚到場，並呼籲立法院應推動倒閣。記者侯永全／攝影

國民黨昨在北檢前展開「戰獨裁」抗議行動，台北市長蔣萬安昨晚到場，並呼籲立法院應推動倒閣。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，蔣萬安的提議相當生猛，令人意外。

昨晚台北地檢署前很熱鬧，游盈隆表示，國民黨政要雲集，數百名支持者蜂擁而來。場上講者無不怒氣衝天，猛烈批判執政當局獨裁，司法不公。國民黨主席朱立倫高喊「罷免賴清德」，但罷免總統以目前國民黨52+2席立委，就算加上8席民眾黨立委，也達不到3分之2門檻，「所以是一顆空包彈，沒什麼用，虛晃一招，只能發洩個人心中怒氣而已」。

游盈隆表示，相形之下，台北市長蔣萬安提議「立法院倒閣，讓總統解散國會，用立委改選重新改選對總統賴清德進行不信任投票」，相當生猛，令人意外。

游盈隆說，在當前政治形勢下，蔣萬安這項提議究竟是類似「武昌起義的第一槍」，有帶頭造反的正面作用？還是，情緒激動脫口而出的餿主意？接下來，就看國民黨權力核心和52席黨籍立委埋不埋單了。

「無論如何，這是一項非常有趣的提議」，游盈隆表示，尤其出自台北市長蔣萬安，更令人耳目一新；「當然，如果他的身分是現任立委，就更有說服力了」。

國民黨昨在北檢前展開「戰獨裁」抗議行動，台北市長蔣萬安（中）昨晚到場，並呼籲立法院應推動倒閣。記者侯永全／攝影
國民黨昨在北檢前展開「戰獨裁」抗議行動，台北市長蔣萬安（中）昨晚到場，並呼籲立法院應推動倒閣。記者侯永全／攝影

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