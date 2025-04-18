北市警昨共舉7次牌 朱立倫喊「守夜」...現場支持者人數曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
直至今天凌晨2點半，包括朱立倫、立委許宇甄、王鴻薇、謝龍介、鄭正鈐、國民黨發言人楊智伃等人都還在北檢外。記者翁至成／攝影
直至今天凌晨2點半，包括朱立倫、立委許宇甄、王鴻薇、謝龍介、鄭正鈐、國民黨發言人楊智伃等人都還在北檢外。記者翁至成／攝影

台北地檢署偵辦罷免案「死亡連署」疑涉偽造文書，搜索國民黨台北市黨部並約談主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫發出動員令呼籲黨公職到北檢外聲援，黃呂錦茹昨天深夜才被移送北檢，朱立倫喊出「守夜」。

記者觀察，直至今天凌晨2點半，包括朱立倫、立委許宇甄、王鴻薇謝龍介、鄭正鈐、國民黨發言人楊智伃等人都還在，而支持民眾大約剩下百餘人不到；儘管現場不少人倦意明顯，但轄區警方仍持續在場維安。

另外，昨天晚上11點54分，中正一警分局長張嘉煌對朱立倫、楊智伃、謝龍介，第二度舉出「制止」牌；依據集會遊行法規定，第一次舉牌警告，第二次舉牌命令解散，第三次舉牌制止，若「制止」牌被舉兩次，意即完成違反集會遊行法程序，警方將依據事證函送法辦。

昨天包括楊智伃、謝龍介、朱立倫等人，中正一警方共舉牌7次，包括一次勸導牌、三次警告牌、一次命令解散牌、兩次制止牌。

直至今天凌晨2點半，包括朱立倫、立委許宇甄、王鴻薇、謝龍介、鄭正鈐、國民黨發言人楊智伃等人都還在北檢外。記者翁至成／攝影
直至今天凌晨2點半，包括朱立倫、立委許宇甄、王鴻薇、謝龍介、鄭正鈐、國民黨發言人楊智伃等人都還在北檢外。記者翁至成／攝影
儘管現場不少人倦意明顯，但轄區警方仍持續在場維安。記者翁至成／攝影
儘管現場不少人倦意明顯，但轄區警方仍持續在場維安。記者翁至成／攝影
直至今天凌晨2點半，包括朱立倫、立委許宇甄、王鴻薇、謝龍介、鄭正鈐、國民黨發言人楊智伃等人都還在北檢外。記者翁至成／攝影
直至今天凌晨2點半，包括朱立倫、立委許宇甄、王鴻薇、謝龍介、鄭正鈐、國民黨發言人楊智伃等人都還在北檢外。記者翁至成／攝影
儘管現場不少人倦意明顯，但轄區警方仍持續在場維安。記者翁至成／攝影
儘管現場不少人倦意明顯，但轄區警方仍持續在場維安。記者翁至成／攝影

國民黨 朱立倫 王鴻薇 罷免 謝龍介 黃呂錦茹

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