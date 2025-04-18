國民黨齊聚北檢抗議 韓國瑜：期待司法不服務特定黨派

北檢偵辦不實連署案，昨（17日）約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫號召群眾赴北檢外聚集。立法院長韓國瑜深夜表示，台灣的法治必須公正廉明，台灣的民主必須明辨是非，期許這兩道超然獨立的防線，不服務於特定政治黨派、不成為任何外力的工具。

韓國瑜透過臉書表示，這是一個黑暗的時代，台灣的法治必須公正廉明，台灣的民主必須明辨是非，但大家還有機會走出這片黑暗與恐怖，全民期待司法可以堅守民主法治的最後一道防線；全民期待檢警調可以捍衛自己崇高超然的獨立性。

韓國瑜說，期許這兩道超然獨立的防線，不服務於特定政治黨派、不成為任何外力的工具，始終秉持公正、客觀與良心，維護台灣得之不易的自由、民主、法治以及照亮原本屬於2300萬人的光明未來。