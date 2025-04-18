集結北檢聲援 朱立倫：這不是依法辦案 是政治報復

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今聚集北檢聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫今聚集北檢聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／取自朱立倫臉書

北檢偵辦不實連署案，昨（17日）約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨中央號召晚間赴北檢外聚集。黨主席朱立倫表示，這不是依法辦案，而是政治報復，是赤裸裸的打壓，他們不會退，「無論在法律戰場或行動現場，我們都與人民站在一起。」

朱立倫說，夜已深，感謝還有這麼多好朋友，與他們並肩守在北檢前，守護台灣的民主，守住對自由、法治的最後防線。每一個站出來守護民主的公民都是家人，沒有一個家人被獨裁手段迫害，能視若無睹。

朱立倫說，世界罕見，一個民主的政權，竟對在野陣營發動毫無節制的政治清算。查完民眾黨，查國民黨；查完青年，查老百姓。他們不容民進黨把司法武裝成政治刀把，將整個社會拖入寒蟬效應的深淵。

朱立倫批評，對待在野的公民團體，可以無視程序、濫權搜索；對基層黨工，乃至台北市黨部主委黃呂錦茹，一樣窮追猛打、不留餘地。這不是依法辦案，而是政治報復，是赤裸裸的打壓。台灣社會看在眼裡，無不怵目驚心。

朱立倫說，謝謝台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，國民黨立院黨團、台北市議會黨團全體總動員，以及來自從南到北，全台灣各地的民代齊聚發聲。因為大家都知道，民主退讓一步，將無死所。為了民主，他們要戰獨裁；為了正義，他們要站出來。

朱立倫說，國民黨與所有人民在一起，只為爭一口氣，幫正義爭一口氣，4月26日上凱道，下架綠共獨裁者。

罷免

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