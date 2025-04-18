韓國瑜：盼民主法治照亮黑暗 不服務特定黨派

國民黨台北市黨部遭搜索，黨部主委黃呂錦茹等人被移送北檢，黨主席朱立倫和黨公職到場聲援，立法院長韓國瑜也發聲表示，這是一個黑暗的時代，台灣的法治必須公正廉明，台灣的民主必須明辨是非，但我們還有機會走出這片黑暗與恐怖，全民期待司法可以堅守民主法治的最後一道防線；全民期待檢警調可以捍衛自己崇高超然的獨立性。

韓國瑜表示，期許這兩道超然獨立的防線，不服務於特定政治黨派、不成為任何外力的工具，始終秉持公正、客觀與良心，維護台灣得之不易的自由、民主、法治以及照亮原本屬於2300萬人的光明未來。