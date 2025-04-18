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民進黨三立委 陸續被恐嚇

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

民進黨立委吳思瑤、沈伯洋、吳秉叡近日陸續接獲威脅恐嚇信。吳思瑤在收到恐嚇信後，昨天在立法院就有制服員警緊跟著保護，她表示，已經向警方報案，並譴責暴力不應該存在，如此行為應被制止，絕對不能縱容暴力犯罪。

吳思瑤在社群媒體發文指收到死亡威脅，對方私訊「賴清德保不了妳，幾日內斬首」。沈伯洋昨天凌晨也在社群媒體發文證實收到恐嚇信件，要求他辭去立委、退出政壇外，更揚言要對他妻兒不利、甚至威脅讓他的女兒變成「第二個小燈泡」。

吳思瑤表示，這種暴力不應該存在，第一時間立委間除相互叮嚀提醒，也告知黨中央。

民進黨發言人韓瑩表示，任何不法的威脅行為，在台灣民主法治社會都是不被允許也不應該發生，要表達嚴厲譴責，尤其受威脅的對象是國家最高民意機關的立委，更是對於台灣法治國家一大威脅，民進黨除了嚴正譴責外，也將提供一切法律協助，以實際行動守護優質立委，繼續一同守護國家。

罷免

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