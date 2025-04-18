遭爆獲部會補助近千萬 李美玲：相關補助均依法核銷

罷傅團體「微光花蓮」領銜人李美玲遭爆料近年獲民進黨政府近千萬元補助，她昨天聲明已卸下協會職務，相關補助均依法核銷，特定政黨覺得不法，歡迎檢舉提告。

李美玲說，她行事坦蕩，呼籲特定政黨人士不要用烏賊戰術混淆視聽，干擾公民行動。四年前她已卸任北林三村社區發展協會理事長，觀光旅遊發展協會理事長也在兩年前卸下，擔任兩協會理事長期間專注社區營造工作，包括老人照顧、環境教育、文化保存等，申請補助都依法核銷，有會議紀錄可查。

地方人士認為，李美玲親綠色彩鮮明，也有想法、會寫計畫，人脈也足，拿到中央補助不意外。據了解，李美玲是南部人，婚後定居花蓮鳳林鎮，二○一二年起推動社區營造，是鳳林鎮通過國際慢城認證的推手之一，也是反卜蜂自救會重要成員，政治色彩親綠，幾次選舉中不避諱表態力挺綠營或親綠候選人；她近日成為藍營攻擊對象，民進黨縣議員張美慧、胡仁順都出面聲援。

地方人士也說，副總統蕭美琴在花蓮擔任立委時與李美玲互動良好，會引介中央資源給李，也多次參加李舉辦的活動。