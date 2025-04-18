罷傅崐萁領銜人 被指領近千萬補助

有網路節目揭露，罷免國民黨立委傅崐萁領銜人李美玲負責的兩個協會，領政府近千萬元補助。國民黨立院黨團昨舉行記者會，呼籲檢調介入調查，國民黨團副書記長翁曉玲說，民進黨用公帑豢養側翼打手，養兵千日用在一時，一聲令下發動罷免，追殺在野黨。

朱立倫也質疑，李美玲絕不是單一個案，民進黨豢養多少公民團體、多少側翼組織，打著公民團體名號對付在野黨，用的都是國家的錢，「這不是貪汙，什麼是貪汙？」他認為這件事一定要追查到底，他要看民進黨怎麼掰、怎麼扯，這麼嚴重的事，如果民進黨還可以瞎混過去，台灣就變成民進黨一黨專政的天下，一定要力抗到底。

網路節目「吃飽來打臉」提到，李美玲聲稱自己「沒有政治色彩，只是一個路邊歐巴桑」，但她擔任花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會理事長，協會近年獲客委會、文化部及交通部補助逾三百萬元；任觀光旅遊發展協會理事長時，協會也獲得教育部青年志工中心等單位的勞務採購案，四年來累計六五一萬元，總計九五一點四萬元。

翁曉玲表示，鳳林鎮觀光旅遊發展協會所獲政府補助，幾乎是從教育部青年發展署取得標案，少部分為觀光署的補助。教育部青發署標案內容為是協助花蓮建立青年志工中心，鳳林鎮觀光旅遊發展協會長年取得青發署標案，但青發署網站上，只能找到兩張照片，未有其他紀錄，也不見其他成果，檢調應趕快調查青發署是否圖利鳳林鎮觀光旅遊發展協會？是否已構成圖利特定人士？

國民黨立委謝龍介說，他當里長時，他最關心村里社區發展協會，但他沒看過村里社區發展協會一次可以拿到這麼多補助，「華麗轉身」成為罷免團體，實在有夠惡質。

國民黨立委林倩綺呼籲，檢調應盡速介入調查這些補助案的審查過程與執行內容，各部會停止成為民進黨政治側翼的提款機。人民納稅的每一塊錢，都不該變成選舉鬥爭的銀彈，罷免不該成為一門產業。