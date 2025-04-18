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新聞幕後／憂民主毀棄 蔣萬安點火提倒閣

聯合報／ 記者陳洛薇
台北市長蔣萬安昨晚赴北檢聲援「戰獨裁」活動。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安昨晚赴北檢聲援「戰獨裁」活動。記者侯永全／攝影

台北市長蔣萬安昨晚到北檢聲援國民黨「戰獨裁」抗議行動，他突破警方封鎖線，語氣激昂痛批民進黨不公不義、毀壞台灣，並呼籲立法院應推動倒閣。據了解，蔣萬安提出倒閣主張前已深思並和幕僚團隊討論好一陣子，看到民進黨政府為了一黨獨大，用大罷免、大迫害及司法大搜索的手段，造成國家動盪不安，他決定化被動為主動率先發聲，號召民眾站出來，對賴清德總統進行不信任投票。

民進黨傾全黨之力發動大罷免，以國家機器和動用司法助攻，全面輾壓在野黨，蔣萬安憂心國家未來，尤其情勢已愈發嚴峻，一步步進入民進黨設定的框架和節奏，就是要將藍委各個擊破，意圖削弱監督當權者的力量，民進黨不斷添柴火，加上司法手段配合，已經不是「以罷制罷」能扭轉劣勢。

過去一段時間，藍營內部並非沒有倒閣建議，尤其是面對罷免危機的藍委們及地方黨部首當其衝，曾向黨中央提出建議，但倒閣茲事體大，黨內也有許多顧慮，但隨著民進黨步步進逼要一舉殲滅藍委，藍委們的焦慮快爆表，已是人人自危，地方黨部遭搜索、黨工遭檢調約談，更令黨內群情激憤。

蔣萬安昨晚提出倒閣主張，幫藍委們和基層發聲，據了解，蔣認為自己沒有要選黨主席，也沒設定二○二八選總統，他目標很清楚。蔣萬安此舉不只是站在國民與市長立場，更是三個孩子的父親，他實在不願意看到台灣民主毀棄，在民進黨執政下走向獨裁。

立法院 罷免 蔣萬安 賴清德

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