遭約談 黃呂錦茹「有心理準備 未料如此粗暴」

檢調連三天大動作搜索罷綠委總部和國民黨新北、北市黨部，聲押黨務人士，黨主席朱立倫下動員令，黨公職昨晚赴北檢抗議。

台北市調處昨一早搜索國民黨北市黨部主委黃呂錦茹住家，以及市黨部及同棟的士林北投區黨部、黃國樑黨部，查扣手機帶走黃和二名黨工偵訊，前後約五小時，帶走帳冊、連署時程表、罷免「雙吳」電話拜訪名單等至少三大箱資料。黃呂的友人說，檢調日前搜索約談國民黨青年軍「罷吳四騎士」時，黃呂已有心理準備，只是沒想到賴政府會如此粗暴。

搜索期間，朱立倫正與藍營民代在新北市慰問罷團志工與連署民眾，不少支持者攔路為國民黨加油，一名桃園支持者因轄區沒有綠委可罷，專程趕到板橋向朱立倫喊話「要硬起來」；另一名葛姓男子緊抓朱立倫不放，要他「不要太溫柔」。據了解，連日來罷免綠委收件連署更踴躍。

傳出民進黨立委伍麗華也要提告，媒體問朱立倫是否擔心檢調搜索黨中央？他說，民進黨在全台各地打壓，無所不用其極，以寒蟬效應阻擋反制動作，全台反惡罷、戰獨裁到底，才能保住台灣民主，擋住獨裁者賴清德。

前天才呼籲賴清德「萬萬不可」，盧秀燕昨再表示「從政卅年，這是國家司法機器濫用最嚴重的時候，適可而止」，這事對賴總統的形象不好，重辦政治運動發起人打壓民主、達到恐嚇目的是民主倒退。侯友宜在臉書指出，如今司法是正義的防線還是政治的工具？這樣的不公平、不正義是否還值得社會尊敬？執政者應讓人民相信、而不是恐懼司法。

北市國民黨議員柳采葳說，民眾黨之後，民進黨將目光轉移到國民黨，今天執政黨就是抄家，「如果今天是國民黨搜查民進黨黨部，能接受嗎？」如果今天輕輕放下，未來台灣就是一言堂，不站出來，未來輪到受迫害時，已經沒有人能站出來。