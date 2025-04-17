黃呂錦茹移送北檢喊「冤枉」 疑主導罷免雙吳連署

北檢指揮調查局偵辦大罷免連署涉偽造文書案，繼日前針對罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署疑有造假，搜索約談國民黨青年軍罷雙吳四騎士後，17日兵分6路搜索約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川（士林北投）等4名被告到案；黃呂錦茹深夜移送台北地檢署複訊時，向媒體搖手喊「冤枉」。

黃呂錦茹被調查官從北檢側門帶入法警室時，被媒體問及是否覺得很冤枉、有無偽造文書？黃呂錦茹搖搖手說「冤枉」；姚富文則振臂疾呼兩次「台北罷雙吳、踴躍支持連署」。初文卿、曾繁川則未發表意見，相關被告恐有強制處分。檢調另以證人約談第五區黨部執行長莊慶芸，莊慶芸詢後已先行請回。

檢調本月14日針對罷免吳思瑤、吳沛憶連署疑有造假案，首度搜索約談「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷免吳沛億領銜人李孝亮、罷免吳思瑤銜人領銜人張克晉、以及劉思吟丈夫林叡共7人到案，除張克晉請回外，其餘六人依偽造文書等罪各以20至50萬元交保、均限制出境出海。

據了解，黃呂錦茹之所以被約談，與「罷吳四騎士」遭突破心防有關，檢調日前搜索約談賴苡任等被告到案時，已掌握「死亡連署」脈絡，並告誡相關人交保後不得對外談論案情，也不能發表演講，案情對黃呂錦茹不利。

據了解，檢調查扣過濾賴苡任等人手機，同時根據相關被告供詞，認為賴苡任等人只是前線負責連署的小兵，黃呂錦茹才是「死亡連署」幕後影舞者，決定發動第二波偵查作為。