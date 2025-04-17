罷綠委連署疑造假案 黃呂錦茹移送北檢複訊
北檢偵辦罷民進黨立委連署疑造假案，今搜索國民黨北市黨部，帶走市黨部主委黃呂錦茹等4幹部，國民黨中央今晚發起「戰獨裁」赴北檢抗爭。
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，執政者利用司法剷除異己、追殺在野黨，司法成工具，國民黨現在面對的，也是每位台灣可能要面對的，呼籲大家的國家自己救；國民黨立委謝龍介則號召眾人往拒馬走，最後內外合力衝破，眾人順利進入博愛路，並赴北檢前聚集。
調查局台北市調處幹員，深夜將國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹和黨部總幹事姚富文移送北檢複訊。
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