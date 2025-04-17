罷綠委連署疑造假案 黃呂錦茹移送北檢複訊

北檢偵辦罷民進黨立委連署疑造假案，今搜索國民黨北市黨部，帶走市黨部主委黃呂錦茹等4幹部，國民黨中央今晚發起「戰獨裁」赴北檢抗爭。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，執政者利用司法剷除異己、追殺在野黨，司法成工具，國民黨現在面對的，也是每位台灣可能要面對的，呼籲大家的國家自己救；國民黨立委謝龍介則號召眾人往拒馬走，最後內外合力衝破，眾人順利進入博愛路，並赴北檢前聚集。