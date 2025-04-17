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警6次舉牌！北檢外聲援者遲不退散 是否驅離？警曝可能情況

黃呂錦茹移送北檢喊「冤枉」 疑主導罷免雙吳連署

國民黨齊聚北檢被警認違法集會 謝龍介鼓勵群眾「散步」

罷綠委連署疑造假案 黃呂錦茹移送北檢複訊

攝影中心／ 記者侯永全曾原信／即時報導
北檢偵辦罷免連署案，調查局北市調處搜索國民黨台北市黨部，深夜將國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹(中)移送北檢複訊。記者曾原信／攝影
北檢偵辦罷免連署案，調查局北市調處搜索國民黨台北市黨部，深夜將國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹(中)移送北檢複訊。記者曾原信／攝影

北檢偵辦罷民進黨立委連署疑造假案，今搜索國民黨北市黨部，帶走市黨部主委黃呂錦茹等4幹部，國民黨中央今晚發起「戰獨裁」赴北檢抗爭。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，執政者利用司法剷除異己、追殺在野黨，司法成工具，國民黨現在面對的，也是每位台灣可能要面對的，呼籲大家的國家自己救；國民黨立委謝龍介則號召眾人往拒馬走，最後內外合力衝破，眾人順利進入博愛路，並赴北檢前聚集。

調查局台北市調處幹員，深夜將國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹和黨部總幹事姚富文移送北檢複訊。

國民黨北市黨部總幹事姚富文晚間移送北檢時，高呼「台北罷雙吳，踴躍支持連署」。記者侯永全／攝影
國民黨北市黨部總幹事姚富文晚間移送北檢時，高呼「台北罷雙吳，踴躍支持連署」。記者侯永全／攝影
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）因捲入立委罷免涉造假案，深夜移送北檢複訊。記者侯永全／攝影
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）因捲入立委罷免涉造假案，深夜移送北檢複訊。記者侯永全／攝影
北檢偵辦罷免連署案，調查局北市調處搜索國民黨台北市黨部，深夜將國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹(中)移送北檢複訊。記者曾原信／攝影
北檢偵辦罷免連署案，調查局北市調處搜索國民黨台北市黨部，深夜將國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹(中)移送北檢複訊。記者曾原信／攝影

罷免

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