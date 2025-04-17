婦人北檢嗆聲藍綠合作反共 徐巧芯：把人抓去叫合作？

國民黨今號召大家赴北檢外抗議，一名婦人在人群中與國民黨立委徐巧芯嗆聲，直指徐像是「被中共滲透」，徐與其辯論，雙方甚至有肢體衝突。婦人大喊「藍綠要合作」、「藍綠要一起反共」；徐則指著北檢反問「現在把人抓進去叫合作？」

國民黨中央今晚總動員號召眾人赴北檢前抗議，一名婦人手拿「杜防中共滲透」扇子進入人群中，並與徐巧芯理論，認為國民黨遭中共滲透，雙方辯論幾度拉扯，徐的手遭婦人抓紅。

徐巧芯表示，嚴防中共滲透這不分藍綠白，她最近才抓出共諜，她都是反對共產黨，自己家庭裡外公、叔公、婆婆、大叔等人，整個家族裡面有十位軍人，沒有一個人會退縮，他們只能在這，也沒有這麼有錢可以坐飛機飛走，這樣看起來像被中共滲透了嗎？婦人仍大喊「像」。