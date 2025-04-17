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國民黨齊聚北檢被警認違法 謝龍介鼓勵群眾「散步」
因罷免民進黨立委連署，出現幽靈人口連署，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今被約談，國民黨主席朱立倫號召全體黨公職及支持者，今晚北檢「戰獨裁」。警方屢次勸導現場違法集會，國民黨立委謝龍介今晚11時向群眾喊，「去散步就不是集會」。
國民黨全體黨公職及泛藍支持者今晚齊聚北檢，朱立倫、國民黨立院黨團總召傅崐萁及國民黨北部民代皆於北檢現身，抗議民進黨政治辦案又追殺。台北市長蔣萬安更當眾喊出，應推動倒閣。桃園市長張善政亦現身力挺。
不過，警方屢次舉牌勸離，國民黨號召集會，齊聚於北檢前為違法集會。
謝龍介以閩南語表示，「我是守法的人，我接受警方的指導」。他向在場支持者喊話，「你們可以散步，你們站在這裡叫做集會，去散步就不是集會，這樣聽懂嗎？」
國民黨發言人楊智伃也立刻鼓勵在場群眾去「散步」，繼續表達不滿。
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