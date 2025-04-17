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罷綠委藍青年冒遭羈押風險發言 王鴻薇不捨哽咽後爆哭

聯合報／ 記者李成蔭鄭媁／台北即時報導
罷綠委團體成員賴苡任也到場，表示自己冒著被羈押的風險發言，眾人趕緊阻止其發言，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇也制止，邊喊「賴苡任加油」到哽咽落淚，場面哀傷。圖／取自UDN TV
罷綠委團體成員賴苡任也到場，表示自己冒著被羈押的風險發言，眾人趕緊阻止其發言，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇也制止，邊喊「賴苡任加油」到哽咽落淚，場面哀傷。圖／取自UDN TV

國民黨中央今發起總動員，號召眾人赴北檢前抗議，其中罷綠委團體成員賴苡任也到場，表示自己冒著被羈押的風險發言，眾人趕緊阻止其發言，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇也制止，邊喊「賴苡任加油」到哽咽落淚。

王鴻薇感嘆，罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤團體成員賴苡任只是因為罷免民進黨立委行動，就被送到地檢署，將近24小時偵訊，而賴苡任唯一犯的罪只是因為罷免民進黨立委行動。

賴苡任也接過麥克風，表示在團結的國民黨面前，即便有被羈押的風險，也有說話的勇氣；他說自己交保時，檢察官畫出四條紅線，包含出來不能說政治迫害、司法不公等，才講到第二項就遭其律師制止。

賴苡任的律師突然衝上來搶走麥克風，她表示自己是賴的律師，她必須保護當事人，因為偵查不公開，不能再說了；賴仍欲發言，兩人拉扯了一下，王鴻薇急忙阻止並不停喊「賴苡任加油」，沒幾句便語帶哽咽並落淚。

王鴻薇即便哽咽也仍聲嘶力竭地喊「賴苡任加油」，並也向賴說「你不要再講了」；除國民黨立委徐巧芯趕緊上來安慰外，國民黨主席朱立倫也上前說「你不要再講了」、「你不能講的，我們大家幫你講」，並趕緊帶頭鼓舞士氣。

王鴻薇 罷免

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