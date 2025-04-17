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蔣萬安拋倒閣說 吳思瑤：首都市長提出無比奇怪

中央社／ 台北17日電
台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。聯合報系記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。聯合報系記者侯永全／攝影

台北市長蔣萬安今天拋出倒閣說，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤晚間在臉書發文指出，憲政層次上由首都市長拋出倒閣議題無比奇怪，不論此時提倒閣是否合理正當，蔣萬安恐怕先要問問國民黨團總召傅崐萁，還有盟軍民眾黨團總召黃國昌再說吧。

北檢偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，蔣萬安響應國民黨主席朱立倫號召，晚間前往北檢前抗議。他說，個人行為自己承擔，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，他認為立法院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。

吳思瑤說，說到倒閣，憲政層次上由首都市長拋出倒閣議題無比奇怪，蔣萬安是國民黨立院黨團總召嗎？他是國民黨黨主席嗎？此時拋出「倒閣」主張，「請問是國民黨共同意見，還是蔣萬安的「個人主張」？」

吳思瑤說，憲法行為無比崇高，倒閣有一定的發動程序，事實上，在野黨早錯過倒閣的適當時機了。她說，當人民發起同樣是憲法賦權的「大罷免」，且已進入二階程序，倒閣已難以抗衡阻卻。國民黨若要用倒閣救罷免，也要先過人民這一關。「蔣萬安擺明要挑戰公民意志？向人民宣戰？」

她指出，姑且不論此時提倒閣是否合理正當，蔣萬安恐怕先要問問傅崐萁，還有盟軍黃國昌再說吧。

吳思瑤說，一個支持度低於兩成的政黨，提倒閣的底氣在哪？實在也看不出來。蔣萬安被捧成國民黨救星，但角色錯亂邏輯錯置，恐怕救黨沒救成，自己也跟著陪葬。

吳思瑤 罷免 蔣萬安

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