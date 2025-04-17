「黃呂媽媽」被帶走超過12小時 游淑慧哽咽：綠說她組織犯罪

北檢偵辦罷民進黨立委連署疑造假案，今搜索國民黨北市黨部，帶走市黨部主委黃呂錦茹等4幹部，國民黨中央今晚發起「戰獨裁」赴北檢抗爭。國民黨台北市議員游淑慧到場聲援指出，75歲「黃呂媽媽」被帶走12小時，說她是組織犯罪，游淑慧說到激動時，一度哽咽。

游淑慧說，黨主席朱立倫宣布「戰獨裁」黨沒有動員，許多關心台灣司法民主的朋友是自動自發來這挺台灣民主和司法，民進黨議員說蔣萬安帶頭違法？蔣萬安是帶頭爭取正義。 台北市議會國民黨黨團議會也都來了，帶頭推倒拒馬，讓大進來管制區。

游淑慧指出，被帶走的黃呂錦茹主委，「我們都叫她黃呂媽媽」都75歲了，從早上7點被帶走，現在已經超過12個小時了，她從馬英九選市長時就一路輔選，還有輔選郝龍斌，到現在的蔣萬安市長，一路到現在「說話都是台灣國語」這樣主委，把大家當成女兒、兒子的主委，民進黨說她「組織犯罪」。

游淑慧說，民進黨是共匪窩，但共諜交保只要20萬，但罷免民進黨立委，交保要50萬，賴清德是在告訴大家，寧可當共諜，不要來罷綠，不要得罪民進黨。

游淑慧指出，民進黨用這種丟臉的手段，在立法院打架打不過，吵架吵不過，只好「博歹筊」，今天蔣萬安說「倒閣」，就讓國會重選「看他們敢不敢」，既然民進黨這麼想國會多數，就倒閣來重選「看你們能拿幾席」。