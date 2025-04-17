影／藍營北檢集結！王鴻薇批司法淪東廠 謝龍介率眾衝破拒馬

國民黨中央今發起總動員令，號召大家赴北檢前抗議，不過眾多民眾都被拒馬擋在北檢前的博愛路外。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，執政者利用司法剷除異己、追殺在野黨，司法成工具，國民黨現在面對的，也是每位台灣可能要面對的，呼籲大家的國家自己救；國民黨立委謝龍介則號召眾人往拒馬走，最後內外合力衝破，眾人順利進入博愛路，並赴北檢前聚集。

為聲援被調查局帶走的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，稍早在晚上7點35分，台北市長蔣萬安在立委王鴻薇等人的陪伴下，步入被警察管制的鐵馬護欄內，現場民眾群情激憤。

王鴻薇表示，感動今天那麼多熱血支持者，相信大家不只有支持國民黨立委，也是聲援罷免民進黨立委的團體，更是支持台灣公平正義，台灣不能在這樣內耗，不能這樣對立下去，請執政者停止用司法工具剷除異己、追殺在野黨，當司法淪為工具、東廠，這就是每個台灣人要站出來的時候。

王鴻薇提到，在去年民進黨籍賴清德總統用司法工具整肅政敵前行政院副院長鄭文燦，接著又整肅民眾黨主席柯文哲，現在又整肅國民黨，今天的國民黨面對的，就是每位台灣人也可能面對的，因為不服從，而被司法追殺。

王鴻薇質疑，民進黨到底怕什麼？今天在外面還有這麼多人民，人民被重重拒馬阻擋在外面，執政黨在怕什麼？只敢躲在警察東廠，所以大家要告訴執政黨及賴清德，不會畏懼、不會屈服。

王鴻薇感嘆，罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤團體成員賴苡任只是因為罷免民進黨立委行動，就被送到地檢署，將近24小時偵訊，而賴苡任唯一犯的罪只是因為罷免民進黨立委行動。

王鴻薇指出，有民團要罷免國民黨35位立委，但國民黨立委們沒有懼怕，接受人民檢驗，反觀民進黨欺負欺壓年輕人，只是為了保護自家立委，呼籲大家自己的國家自己救，絕對不容許獨裁再現。