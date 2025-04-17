聽新聞
0:00 / 0:00
北檢外靜坐抗議！朱立倫預告26日上凱道 罷免獨裁者賴清德
北檢偵辦幽靈連署案，國民黨台北市黨部等處遭搜索。國民黨主席朱立倫今晚號召黨公職及群眾在北檢外集結，支持者情緒高漲，怒嗆「賴清德下台」。朱立倫預告，已在4月26日取得路權，當天下午3時將號召民眾上凱道抗議，罷免獨裁者賴清德。
朱立倫、黨務幹部與黨籍民代晚間聚集在北檢前靜坐抗議，罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任原致詞到一半，遭委任律師上前阻止「偵查不公開，必須保護賴苡任」，群眾隨即高喊「賴苡任加油」，國民黨立委王鴻薇一度哽咽。
朱立倫說，今天大家都是最沉痛的心情站在這裡，一位選出來的總統當選就職不到一年，沒有一天在治國，沒有一天為台灣在努力，只想獨裁、只想消滅在野黨，所有對他有威脅的人都要抓起來。他走在路上，有多少人罵他們，說你們應該趕快喊賴清德下台，「這樣的獨裁者，我們還忍得住嗎？」
朱立倫說，現場警察非常辛苦，但如果不是把人民逼到死角，如果不是遇到獨裁者，今天大家不會逼不得已坐在這裡。民進黨不要想說躲過今天，賴清德不要想說他躲在總統府裡面，他們要走上凱道，讓人民知道什麼是真正的大罷免就是要罷免獨裁者、罷免賴清德。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言