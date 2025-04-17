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批民進黨是綠共！張善政：籲司法機關懸崖勒馬 勿成歷史罪人

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（前排右）今晚到北檢，張善政說，民進黨是綠共，在國家內部製造對立。記者侯永全／攝影
桃園市長張善政（前排右）今晚到北檢，張善政說，民進黨是綠共，在國家內部製造對立。記者侯永全／攝影

桃園市長張善政今天晚上赴北檢，呼應國民黨主席朱立倫「戰獨裁」。張善政表示，司法變成打擊政敵的工具，「對岸是紅共，民進黨是綠共」，台灣面臨國際挑戰，還在內耗會有希望嗎？

張善政表示，今天到北檢，心情跟大家一樣，生氣又傷心，傷心是司法已死，司法變成打擊政敵的工具，生氣是執政黨掌握所有的機關，把控制不了的立法院要進行罷免，變成一黨專政，「這跟對岸、大家在罵的共產黨有什麼不一樣！」

「我們說對岸是紅共，民進黨是綠共！」張善政說，紅共在外面威脅國家，綠共在國家內部製造對立，國民黨抗拒紅共，也要抗拒綠共；一個好好的國家，面臨這麼多的國際挑戰，竟然還在內耗，這樣會有希望嗎？呼籲司法機關懸崖勒馬，不要變成歷史的罪人，不要在歷史上面留下臭名。

張善政呼籲，中央政府一起面對外在挑戰，如果再內耗，國家沒有前途。

張善政 罷免

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