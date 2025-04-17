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藍委拉倒柵欄替群眾開道「為何將人民頭家隔在外？」 北市警第3度舉牌警告

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藍委拉倒柵欄替群眾開道「為何將人民頭家隔在外？」 北市警第3度舉牌警告

聯合報／ 記者翁至成李隆揆／台北即時報導
晚間近8時立委謝龍介等人率眾拉倒警方所設阻材，與員警爆發推擠，場面十分火爆。記者翁至成／攝影
晚間近8時立委謝龍介等人率眾拉倒警方所設阻材，與員警爆發推擠，場面十分火爆。記者翁至成／攝影

檢調調查罷免案「死亡連署」案情，今搜索國民黨台北市黨部，國民黨主席朱立倫號召黨公職今晚北檢外集結，因眾多支持者被隔絕於博愛路、愛國東路口，晚間近8時立委謝龍介等人率眾拉倒警方所設阻材柵欄，與員警爆發推擠，場面十分火爆。

記者現場直擊，在晚間7時許台北市長蔣萬安在北檢外發言後，立委謝龍介手持麥克風，率國民黨籍立委、北市議員等，向愛國東路口的阻材靠近，質疑「為何將人民頭家隔在外？」，裡外同步拉倒警方設置的阻材，眾多支持者湧入博愛路，國民黨主席朱立倫及桃園市長張善政也隨之進場。

據悉，由於北檢外屬集會禁制區，現場警方指揮官、中正一分局分局長張嘉煌，傍晚對國民黨發言人楊智伃舉牌警告2次後，晚間也對謝龍介舉牌警告１次，現場聚眾持續進行中。

晚間近8時立委謝龍介等人率眾拉倒警方所設阻材，與員警爆發推擠，場面十分火爆。記者翁至成／攝影
晚間近8時立委謝龍介等人率眾拉倒警方所設阻材，與員警爆發推擠，場面十分火爆。記者翁至成／攝影

國民黨 張善政 朱立倫 楊智伃 罷免 蔣萬安 謝龍介

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