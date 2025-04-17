示威升級！蔣萬安赴北檢講完話 民眾拆鐵馬護欄攻破警方防線

為了聲援被調查局帶走的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，稍早在晚上7點35分，台北市長蔣萬安在立委王鴻薇等人的陪伴下，步入被警察管制的鐵馬護欄內，現場民眾群情激憤。

蔣萬安發表談話稱，因為民進黨用不公不義的手段來毀壞台灣，他認為立法院應該推動倒閣，如果賴清德總統因此解散國會，那就用立法院改選，對賴清德總統內閣進行一致不信任投票。

在蔣萬安發表談話後，群眾更加激動，自發性把鐵馬護欄摧毀掉、扯平，大批民眾硬生闖入管制區內。

蔣萬安發表完談話後，轄區中正一警分局長張嘉煌再次舉牌警告，告知地檢署外不得集會遊行，而蔣萬安在其他黨員陪同下離去，在北檢外、集會禁制區待了近20分鐘。

隨後蔣萬安從警方開放通道步出，被擋在禁制區、鐵馬護欄外的支持群眾更加激動，自發性把鐵馬護欄摧毀，其中，立委徐巧芯，市議員李明賢、柳采葳等人見民氣沸騰，伺機向群眾呼喊指揮稱「從旁邊進來」、「站出來」，大批民眾順利進入管制區內。