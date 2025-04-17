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親赴北檢管制區聲援 蔣萬安喊話「推動倒閣」：今晚個人行為我承擔

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。記者侯永全／攝影

台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動，並進入集遊管制區，蔣萬安說，今天來到這裡，也告訴警察局同仁一樣依法行政「今晚個人的行為、所有責任由我自己承擔」。

蔣萬安表示，今天是他第一次來到司法機關表達抗議，長久以來都主張司法獨立、公平審判，但這段期間看到執政的民進黨利用司法手段，作為打壓異己的工具，每個人都可能因為站在執政者對立面而成為下個受害者。

他說，今天來到這裡，他也告訴警察局同仁一樣依法行政，「今晚個人的行為、所有責任由我自己承擔」。

蔣萬安表示，身為中華民國國民、台北市民、三個孩子的父親，他都要站出來，當司法不再公正、不再獨立就是必須站出來的時候。

蔣萬安說，因此，他也嚴正呼籲執政的民進黨停止濫用司法做政治追殺，同時也在這裡提出具體主張，與其讓執政者用不公不義手段毀壞台灣，他認為立法院應該推動倒閣，如果賴清德總統因此解散國會，就用立法院改選來對賴清德總統進行一次不信任投票。蔣萬安受訪後也高喊「台灣加油」。

台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。記者侯永全／攝影

台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。記者侯永全／攝影

台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。記者侯永全／攝影

台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。記者侯永全／攝影

台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。記者楊正海／攝影。
台北市長蔣萬安晚間赴北檢聲援「戰獨裁」活動。記者楊正海／攝影。

罷免 蔣萬安

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