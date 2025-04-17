檢調辦罷免連署！ 蔣萬安晚間到場聲援：立院應推動倒閣

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人因連署案今天被檢方搜索約談，市長蔣萬安今晚到場聲援表示，當司法不再公正不再獨立，就是我們必須站出來的時候，呼籲執政的民進黨，停止濫用司法，政治追殺。

他說，同時他也提出具體主張，與其讓執政者用不公不義的手段毀壞，「我認為立法院應該推動倒閣，如果賴清德總統因此解散國會，就用立法院改選來對賴清德總統進行不信任投票」。

為了聲援被調查局帶走的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，稍早在晚上7點35分，台北市長蔣萬安在立委王鴻薇等人的陪伴下，步入被警察管制的鐵馬護欄內，現場民眾群情激憤。