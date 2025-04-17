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北檢外聚集百人超火爆…不理警勸導 國民黨發言人楊智伃被舉牌警告
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，今遭調查局台北市調處搜索約談，國民黨主席朱立倫下動員令，號召黨公職今晚相約北檢，市長蔣萬安也將表態前往。
國民黨發言人楊智伃、北市議員張斯綱等人，晚上6點20分左右到現場，站在北檢對街的人行道，手持大聲公向群眾高喊「當獨裁已成事實，抗爭就合理」。
警方見民眾越聚集越多，在晚上6點半對楊智伃等人群呼籲離開，告知此區域為集會遊行禁制區，稱請配合警方引導，到博愛路和愛國西路口的意見表達區。
不過，楊智伃等人並未理會，反而高喊「就是要待在北檢前面」，稱人群越聚越多，力量就越來越大。
事實上，警方在楊智伃準備持大聲公宣講時，就事先把進入北檢前的博愛街，管制人車通行，同時阻擋更多的國民黨支持者進入。
有支持者不滿被阻擋在鐵馬護欄外，朝警察叫囂，大喊到底憑什麼，根本綠色恐怖，強調「我們比民進黨溫柔多了」。
據記者統計，目前參與聲援的支持人群已破百，人群隨著入夜越聚越多。
稍早，中正一警分局張嘉煌在晚上6點46分，對現場聚集民眾包括楊智伃，第一次舉牌警告；不過楊智伃等人持續不理會，繼續要民眾喊口號，「戰獨裁，站出來」。
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