台中罷免死亡連署154案 蔡其昌占逾半：請鬼拿藥單

台中市有6名藍營立委與2名綠營立委目前進入第二階段連署，面對「死亡連署」高達154份，其中一半以上為蔡其昌，其中由公民團體「拔菜行動」針對蔡其昌的罷免案，指稱團體被遭到抹黑攻擊，行動發言人對此強調，雖未參與第一線提議作業，但公民團體是無從查證當時個別簽署者的戶籍狀況。

隨著全台罷免浪潮升溫，在台中市部分，涉死亡連署的「提議前死亡」人數154人，罷綠149人、罷藍5人，針對連署罷免蔡其昌者有83人已往生，人數占全台中市「提議前死亡」的一半還要多；蔡其昌今天在臉書貼文留言說，「請鬼拿藥單」。

拔蔡行動發言人說：「我們要嚴正澄清，雖然我本人並未參與第一線提議作業，但我要替夥伴們說話，作為公民團體是無從查證當時個別簽署者的戶籍狀況。他們只是依據中選會審查通過進入第二階段依法執行。」

發言人進一步指出，過去高雄市長罷免案中，地檢署也明確指出：「死亡連署無法要求罷免方事先查知，難以構成偽造文書罪。」此判準理當適用所有罷免案，不該因政治立場而有雙重標準。而民進黨推動罷免藍委時，在台中第二選區同樣出現177份疑義連署，第四至第六選區也皆有180至210份疑義連署，檢調並未查辦，針對綠委罷免參與連署的相關人士卻因此被採取刑事手段，那這就是赤裸裸的雙標打壓異己。