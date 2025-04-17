罷傅崐萁領銜人獲多部會近千萬補助？ 教育部被點名回應了

國民黨立院黨團今舉行記者會，指罷免國民黨立委傅崐萁領銜人李美玲被網路節目爆料，李負責的兩個社區發展協會近年獲得各部會補助，加總達951.4萬元。被點名的教育部今澄清指，被指稱的「青年志工中心」是勞務採購，非屬補助，所有作業皆依法辦理，且李美玲自去年9月起便不再擔任該中心計畫協同主持人，與目前標案執行無關。

網路談話性節目「吃飽來打臉」稱，花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會和鳳林鎮觀光旅遊發展協會等，近幾年獲得民進黨政府相關部會的標案及獎補助，前者300.4萬元，後者651萬元，兩協會加總高達951.4萬元，這兩協會的負責人均為罷免傅崐萁的領銜人李美玲。其中，鳳林鎮觀光旅遊發展協會獲得教育部青年志工中心等單位的勞務採購案，四年來累計金額達651萬元。

對此，教育部回應，青年署於110年至113年間，依政府採購法辦理「青年志工中心」勞務採購案，花蓮地區之標案由社團法人花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會依公開招標與評選程序取得。該案屬勞務採購，非屬補助性質，所有作業皆依法依程序辦理，並無圖利特定對象，且經查，李美玲已於112年底卸任該協會理事長，並於去年9月起不再擔任該中心計畫協同主持人，與目前標案執行無關。

至於外界稱「僅發布2張照片即獲數百萬元補助」，教育部則說，該協會執行標案內容包括辦理區域內志願服務媒合及單位聯繫、辦理青年志工培力活動及主題式服務方案、輔導青年自組團隊參與志工行動等，標案款項之核銷、成果報告均依政府採購法辦理勞務驗收，照片為網站展示所用，不代表完整成果報告內容。

教育部強調，為鼓勵全國各地青年投入志工行列，青年署參酌縣市幅員及在地大專校院與高中職設置情形，於北、中、南、東區共規劃設置12處青年志工中心，且各項補助及採購案，皆秉持依法辦理、公開透明原則。青年署呼籲外界理性看待青年公共參與成果，並將持續推動各項青年政策。