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罷綠遭檢調查…侯友宜發聲了 是否赴北檢聲援未給答案
罷免綠委公民團體近期遭到檢調單位搜索約談，新北市長侯友宜今天傍晚在臉書發文指出，司法必須是用來保護人民，而不是拿來打壓人民，他曾為第一線執法人員，一向強調司法獨立、尊重司法，但如今這樣的不公平、不正義，是否還值得社會尊敬？
侯友宜說，現在的司法，是正義的防線還是政治的工具？是公正公允還是打壓異己？是否「法律之前人人平等」？人民全都看在眼裡。
侯友宜說，我們不能對國家法治的倒退視而不見，執政者更應以身作則，「讓人民相信司法，而不是恐懼司法」。捍衛正義的天秤，他堅持的原則始終如一。守護民主，集眾人之力。
不過侯友宜晚間是否會回應黨主席朱立倫號召前往北檢，新北市府目前尚無相關行程通知。
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