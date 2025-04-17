蔣萬安將赴北檢聲援 警察局長不敢驅離？劉世芳：警政署也會協助

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人遭檢調帶走，國民黨主席朱立倫下動員令，號召黨公職晚間於北檢抗議，台北市長蔣萬安表態參加，但警察局長李西河坦言「沒有申請集會。」內政部長劉世芳受訪表示，警政署也會在場協助，呼籲嚴正執法，去的都是高層黨公職，也是要按照集會遊行法規範。

內政部今天舉行部務會報，劉世芳受訪被問到蔣萬安也會到北檢外，是否擔心警察局長不敢驅離市長？劉世芳表示，他們也是看電視才知道，今晚朱主席號召黨公職到北檢外抗議，那個地方是博愛特區，不會只有北市警局，是一個必須要有高度警戒的地方，因此警政署也會協助。

劉世芳強調，無論如何警政署或北市警局一切以安全保障為宜，「到底有沒有申請，請國民黨黨主席對外說比較好」，但他們最重要任務就是保障抗議者與被抗議者本身的安全，呼籲嚴正執法，要抗議的話，理論上都按照集會遊行辦法，去的都是高層黨公職，也是要按照集會遊行法規範，不要去干擾不相干第三者。