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摩斯漢堡貼文「強強滾」網灌爆留言 羅智強霸氣回應了
速食業者摩斯漢堡今在社群貼文「因為強強滾」，引發大批網友灌爆留言，有網友留言「堡今天好猛！」「我懷疑小編在臭XD 」。羅智強也霸氣回應，「小編還蠻幽默的，我真的很喜歡吃摩斯啊！吃摩斯也讓我覺得好運強強滾！」
大罷免潮，罷團發起罷免國民黨立委羅智強，由於罷團的宣傳口號就是「罷免羅智強-大安強強滾」，摩斯漢堡小篇的一篇「因為強強滾」貼文，引發無限遐想，短短時間已經湧入上萬網友按讚，數百網友留言。
有網友留言「我覺得你是在說什麼，可是應該真的是在說什麼....」；還有網友說「我愛堡編！給堡編一百萬個誇！」也有網友留言「我啥都不說，只告訴大家我下個禮拜晚餐都是摩斯」；更有罷團在底下貼出宣傳罷免行動的圖卡。
甚至連曾列民眾黨不分區名單的吳靜怡也在底下留言「很多人跑去摩斯漢堡「強強滾」的貼文留言，我也湊個熱鬧，羅智強共吃了摩斯漢堡 55 次，總共花費 13,375 元！（2018-2023年的紀錄）」
對此，羅智強回應，「小編還蠻幽默的，我真的很喜歡吃摩斯啊！」常常會帶團隊一起去吃摩斯，所以消費金額會比較多，也算是摩斯的忠實客戶，「吃摩斯也讓我覺得好運強強滾！對於罷免的立場其實都尊重，但我還是會繼續吃摩斯！」
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