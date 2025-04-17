快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

聽新聞
0:00 / 0:00

摩斯漢堡貼文「強強滾」網灌爆留言 羅智強霸氣回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片

速食業者摩斯漢堡今在社群貼文「因為強強滾」，引發大批網友灌爆留言，有網友留言「堡今天好猛！」「我懷疑小編在臭XD 」。羅智強也霸氣回應，「小編還蠻幽默的，我真的很喜歡吃摩斯啊！吃摩斯也讓我覺得好運強強滾！」

罷免潮，罷團發起罷免國民黨立委羅智強，由於罷團的宣傳口號就是「罷免羅智強-大安強強滾」，摩斯漢堡小篇的一篇「因為強強滾」貼文，引發無限遐想，短短時間已經湧入上萬網友按讚，數百網友留言。

有網友留言「我覺得你是在說什麼，可是應該真的是在說什麼....」；還有網友說「我愛堡編！給堡編一百萬個誇！」也有網友留言「我啥都不說，只告訴大家我下個禮拜晚餐都是摩斯」；更有罷團在底下貼出宣傳罷免行動的圖卡。

甚至連曾列民眾黨不分區名單的吳靜怡也在底下留言「很多人跑去摩斯漢堡「強強滾」的貼文留言，我也湊個熱鬧，羅智強共吃了摩斯漢堡 55 次，總共花費 13,375 元！（2018-2023年的紀錄）」

對此，羅智強回應，「小編還蠻幽默的，我真的很喜歡吃摩斯啊！」常常會帶團隊一起去吃摩斯，所以消費金額會比較多，也算是摩斯的忠實客戶，「吃摩斯也讓我覺得好運強強滾！對於罷免的立場其實都尊重，但我還是會繼續吃摩斯！」

速食業者摩斯漢堡今在社群貼文「因為強強滾」，引發大批網友灌爆留言，有網友留言「堡今天好猛！」曾列民眾黨不分區名單的吳靜怡也在底下留言「我也湊個熱鬧」。引用自串文
速食業者摩斯漢堡今在社群貼文「因為強強滾」，引發大批網友灌爆留言，有網友留言「堡今天好猛！」曾列民眾黨不分區名單的吳靜怡也在底下留言「我也湊個熱鬧」。引用自串文

罷免

延伸閱讀

被問何時送海巡署解凍案 海委會副主委呆愣20秒答不出

羅智強嗆發動罷免 簡舒培酸：每天批鬥不如面對質疑

正義回擊！啟動罷免簡舒培 羅智強：讓獨裁黨踢鐵板

藍青年6被告保金已有著落 羅智強仍捐230萬轉作罷雙吳經費

相關新聞

國民黨動員赴北檢聲援！蔣萬安也會到場 北市警急調160警：不得集會

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，今遭調查局台北市調處搜索約談，國民黨主席朱立倫下動員令...

朱立倫下動員令！蔣萬安晚間赴北檢聲援 李西河：集會未申請核准

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人今遭檢方帶走約談，國民黨主席朱立倫下動員令，號召黨公職今晚相約北檢，市長蔣萬安也表態會去。...

影／藍黨部遭搜索！檢調辦罷綠連署 盧秀燕撂重話：適可而止

檢調偵辦罷民進黨立委連署今搜索國民黨北市黨部，對此，國民黨台中市長盧秀燕今受訪時說，「我從政卅年，這是國家司法機器濫用最...

藍營諸侯第一人 蔣萬安今晚赴北檢聲援黃呂錦茹等人

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案延燒，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人今遭檢方帶走，國民黨主席朱立倫下動員令，...

罷傅領銜人親綠色彩濃 地方人士：她點子王獲中央補助不意外

網路節目昨爆花蓮鳳林兩個協會多年獲民進黨政府各部會標案累積近千萬元，負責人為罷傅領銜人李美玲。李美玲從事社造、地方創生多...

摩斯漢堡貼文「強強滾」網灌爆留言 羅智強霸氣回應了

速食業者摩斯漢堡今在社群貼文「因為強強滾」，引發大批網友灌爆留言，有網友留言「堡今天好猛！」「我懷疑小編在臭XD 」。羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。