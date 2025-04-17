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國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

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國民黨動員赴北檢聲援！蔣萬安也會到場 北市警急調160警：不得集會

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
北檢外抗議。圖／聯合報系資料照
北檢外抗議。圖／聯合報系資料照

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，今遭調查局台北市調處搜索約談，國民黨主席朱立倫下動員令，號召黨公職今晚相約北檢，市長蔣萬安也表態前往。對此，轄區中正一警方稍早正式發布新聞稿，指出依集會遊行法第6條規定，地檢署為集會遊行禁制區，不得舉行集會遊行活動。

轄區中正一分局指出，有關今天晚上國民黨將號召群眾至北檢，警方一向尊重民眾表達意見權利，惟集會遊行禁制區依法不得舉行集會，呼籲到場表達意見之團體或民眾，應遵守法令，理性和平表達訴求，勿有妨礙社會秩序行為。

警方說，將以維護北檢安全為前提，秉持「依法行政」、「行政中立」原則，亦兼顧民眾言論自由及安全，呼籲民眾配合警方的執法作為，共同維護社會秩序與安寧，也強調，如有暴力情事警方將嚴正執法，維護法律尊嚴及社會秩序。

據了解，北市警方已動員160名警力，將至現場維安，其中逾120名是保安警察支援。

國民黨 朱立倫 罷免 蔣萬安 警察 集會遊行

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