柳采葳氣到發抖 怒問老民進黨人：能放任賴清德這樣對在野黨？

檢調偵辦罷民進黨立委連署今搜索國民黨北市黨部，帶走市黨部主委黃呂錦茹等4幹部。國民黨台北市議員柳采葳今在臉書指出「我氣到發抖」，執政黨利用檢調政治追殺的行為侵門踏戶、毫不遮掩，也問老民進黨人「今天你們怎能放任賴清德這樣對待在野黨？」

柳采葳表示，今天上午台北地檢署派人搜索國民黨台北市黨部，並將黃呂錦茹主委帶走約談，聽聞消息「我氣到發抖」從台南、新北、到台北，國民黨的黨部接連被突襲，執政黨以極不合理、不合乎比例原則的方式調查罷免連署書案，就是刻意打擊在野黨，意圖破壞台灣民主。

柳采葳指出，中華民國花了多少年走上民主之路，老民進黨人也參與其中「今天你們怎能放任賴清德這樣對待在野黨？」今天執政黨的作為，就是抄家，在民眾黨之後，民進黨將目光轉移到國民黨身上，利用司法打壓在野黨，這時候已經不該區分黨派，應該回到內心深處去思考，這樣是否合理？「這是我們要的民主嗎？如果今天是國民黨搜查民進黨黨部，你們能接受嗎？」

柳采葳表示，如果今天輕輕放下，未來台灣就是一言堂，連最大在野黨黨部都可以被任意搜索，如果不站出來，未來輪到你受迫害時，已經沒有人能站出來，她呼籲所有黨公職、支持者、相信台灣民主價值的國民站出來守護民主，這已經不只是國民黨的事，而是全民的事，今晚北檢見。