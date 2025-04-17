【重磅快評】路邊歐巴桑拿部會千萬補助是如何辦到的？

檢調跟緊民進黨大罷免節奏，繼花蓮、台南，新北、台北地檢署也大動作搜索約談，不僅直搗國民黨市黨部，還約談黨部主委；與此同時，花蓮驚傳罷藍團體領銜人長期接受部會補助，金額近千萬元。為了大罷免，民進黨左手給錢、右手辦人，錢權並用，殺得在野措手不及，難怪柯建銘敢口出狂言要殲滅藍白了。

民進黨執政，司法綠化速度驚人，民進黨喊出大罷免後，各地檢署競相投入罷免連署查辦，不僅選顏色，還小案大辦，動輒聲押罷綠團體領銜人，連一向不談政治的台中市長盧秀燕都看不下去，疾呼萬萬不可。但檢調辦案表忠競賽並未稍歇，逼得國民黨主席朱立倫下達「今晚北檢見」動員令，台北市長萬安堅定呼應說兩次「我會去」，展現同仇敵慨的團結氣勢。

要不是檢調辦藍不辦綠，也不會把藍營逼上街頭。司法東廠化會不會引來民眾反感？還有待觀察，但民進黨除了以司法為刀砍向在野，恣意花錢搞罷免更是可惡。為了除掉藍委傅崐萁，長期撒錢補助罷傅領銜人李美玲負責的兩個協會， 其中花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會拿300.4萬元，鳳林鎮觀光旅遊發展協會補助651萬元，手法則為拿標案及獎補助。

李美玲稱她在4年前已卸任北林三村社區發展協會理事長職務，2年前也卸任了鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長，她任職時專注推動社區營造等工作，相關補助均依法核銷，聲稱自己「沒有政治色彩，只是一個路邊歐巴桑」。但真相是這樣嗎？

地方社團補助向來政治人物經營基層的利器，民進黨執政也不例外。以陳其邁主政的高雄市為例，全市有超過700個社區發展協會，每個協會都要辦活動、搞計劃，僧多粥少，陳其邁再有錢，也只能補助每場活動5千元，年度文化福利照顧計劃最多補助10萬元，許多在地協會都抱怨太少，但餅就這麼大，陳其邁也不能多給。

花蓮縣的財政絕對比不上高雄市，但李美玲的社區發展協會及觀光旅遊發展協會竟能拿到951.4萬元，後者還拿到教育部青年志工中心等單位的勞務採購案，累計金額數百萬元，花蓮有177個社區發展協會，那個協會有李美玲這種能耐？

但是，李美玲拿這麼多錢又交出什麼成績？根據藍委爆料，李的標案大都是來自教育部青年發展署，主要是培訓青年志工，本應得到政府一點點補助，沒有想到卻成了長年補助的對象，青年發展署官網也只有兩張照片，其中有無內情？

藍委謝龍介講得最實在，他當過里長，最關心村里社區發展協會，但他沒看過村里社區發展協會可以拿到300多萬、600多萬的補助；如果不是民進黨用政府資源、人民納稅錢補助側翼、餵養罷免團體，又是什麼？

其實，政府補助有一定行情，社區意識凝聚型的專案，每案最高5萬元，福利化社區型每案最高15萬元，聯合社區服務型每案最高50萬元，但申請單位都得自籌百分之二十經費。試問李美玲的社區發展協會及觀光旅遊發展協會有自籌百分之二十的經費嗎？

以李美玲取得的標案來說，依青年發展署加強青年志工服務補助作業要點，明定補助額度不超過計畫總經費百分之八十，一般性服務計畫，每案最高以二萬元為原則，為期九個月以上的計畫最高以十萬元為上限，而且不得重複申請。外界很好奇，李美玲能拿到數以百萬的補助，到底是怎麼辦到的？