民進黨：朱立倫、蔣萬安違法聚眾 籲藍營誠實面對司法

國民黨主席朱立倫今天表示，將號召群眾包圍台北地檢署，聲援涉嫌連署偽造文書的國民黨台北市黨部，台北市長蔣萬安也表態出席。民進黨發言人韓瑩回應，國民黨不僅連署造假違法，現在還要違法上街，呼籲國民黨懸崖勒馬，誠實面對司法，否則終將被社會唾棄。

韓瑩表示，國民黨台北市黨部之所以遭到調查，正是因為自身發起的惡意罷免，遭查出大量死亡連署，而且國民黨自家議員鍾小平更爆料，有人把國民黨青工會名冊拿給領銜人李孝亮，李孝亮是人頭，完全沒有參與連署。甚至在違法遭到告發後，李孝亮二度與黃呂錦茹碰面，讓人合理懷疑有串供滅證之虞，國民黨主導系統性抄名冊的違法行為，早已昭然若揭。

韓瑩批評，由國民黨主導罷免綠委的不合格率，動輒三成以上甚至高達四成，全台將近2萬份的不合格連署，死亡連署更是近2千人，連署造假就是違法，死亡連署更是違法鐵證。朱立倫若要率眾抗議，應該先去台北市政府找蔣萬安要說法，而不應該假司法迫害之名，行政治惡鬥之實，意圖干擾司法。

韓瑩指出，蔣萬安應謹守行政中立、依法行政、督導台北市警務治安，竟然響應違法集會稱會出席，簡直荒謬至極、目無法紀。國民黨不僅干擾司法，蔣萬安還要帶頭違法，置首都治安於不顧，讓台北市警察左右為難，蔣萬安是當家鬧事，完全不適任首都市長。