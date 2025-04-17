朱立倫下動員令！蔣萬安晚間赴北檢聲援 李西河：集會未申請核准

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人今遭檢方帶走約談，國民黨主席朱立倫下動員令，號召黨公職今晚相約北檢，市長蔣萬安也表態會去。民進黨議員許淑華今問警察局長李西河，是否勸蔣不要去，質疑先前要罷團擺攤需申請集會遊行，市長卻帶頭違法？質疑雙標，她不能接受。

民進黨議員許淑華今在議會警政衛生部門質詢，指國民黨主席朱立倫晚間號召的相約北檢行動是否有申請？李西河坦言「今天沒有申請」；許追問「所以是非法集會？」李說，「是沒有申請核准的集會。」

許淑華說，依照集會遊行法第25條，如果是沒有申請核准的集會，警察需要警告、禁止、命令解散，所以警察局要舉牌幾次就可以要求解散？李西河表示，當現場警員勸導、警告、禁止後就可以移送法院，不過還是要看現場聚集的人潮狀況，看有沒有必要驅離解散。李強調，還是要看有沒有侵犯路權等。

許質疑，蔣市府先前要求罷免團體申請路權，如果今天晚上蔣萬安有去北檢，她認為，警察局也應該要取消要求罷團擺攤要申請集會遊行法，不然為何蔣市長可以只要舉牌，罷免團體卻要被要求嚴格？否則這件事雙標，她不能忍受。