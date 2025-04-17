藍營今晚赴北檢抗議 北市警局長：禁制區不能集會

台北市議會今午召開警政衛生質詢，由於國民黨主席朱立倫上午宣布，晚間號召藍營人士到北檢，北市長蔣萬安也會到場，因此，民進黨北市議員簡舒培質詢北市警察局長李西河，北檢禁制區為什麼能集會遊行？要求北市警察局先發新聞稿，告訴朱立倫禁制區事情。李西河回應，「我們會來做沒關係。」

簡舒培先問，禁制區可以申請集會遊行？北檢也是禁制區，有在這邊集會怎麼處理？李西河先是回應，禁制區不能集會；北檢會兼顧當天公務行程，在公民與政治權利公約，公平考量、人民集會與集遊法之下，採取最適當的方法處理集會活動。

簡舒培直言，無法接受，禁制區就是不得申請集會，去年8月到9月柯文哲案，民眾黨聚集到北檢，根據調查人群散去時間花了2天7個小時，有處理嗎？國民黨在4月14日也在北檢集會，前面一排都是立委，警方說是違法行為，立委還問哪裡違法，也是聚集了3小時。

簡舒培說，今天晚間國民黨主席朱立倫下軍令集結北檢前，並要求國民黨公職要到，就連台北市長蔣萬安也要到，請問局長怎麼處理？

李西河說，原則是行政中立，沒有授權第一時間驅離民眾，會先請警分局查看、勸導。

簡舒培說，現在是有人涉案，調查局調查，卻號召自己支持者給北檢壓力，民進黨街頭起家，有多少民主前輩被關，「我們有到法院抗議嗎？而是號召社會給予壓力，但不是對檢察官、法官施壓，現在警察還幫忙，像話嗎？」

簡舒培質疑，那黑道可不可集會？很多大哥被抓，就到北檢給檢察官壓力，這是縱容，且既然如此乾脆立法院修法，把禁制區修掉，以後北檢前歡迎大家申請。

簡舒培要求北市警察局，可不可先發新聞稿，告訴朱立倫禁制區這件事情。李西河回應，「我們來做沒關係。」

此外，由於警政衛生第一召集人楊植斗在質詢中，也被點名可能參加今晚國民黨北檢活動。楊表示，簡舒培剛剛在法令秀出來禁制區有例外規定排除，就是主管機關同意的話不在此限，所以剛聽下來，李西河第一時間去問北檢或者相關主管機關。