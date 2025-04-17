影／藍黨部遭搜索！檢調辦罷綠連署 盧秀燕撂重話：適可而止

檢調偵辦罷民進黨立委連署今搜索國民黨北市黨部，對此，國民黨台中市長盧秀燕今受訪時說，「我從政卅年，這是國家司法機器濫用最嚴重的時候」，適可而止，這是民主倒退「我覺得國家這段時間司法濫用到了極致，所以我才站出來講幾句話」。

盧秀燕今天上午參加行政院會，下午2時趕台中，參加立委盧縣一中部聯合服務處揭牌儀式。盧秀燕對於媒體詢問「是否點頭選黨主席」一事，笑而不答。

檢調偵辦罷綠委連署又有大動作，今天上午國民黨台北市第四區中山、大同黨部遭搜索，台北市黨部主委黃呂錦茹遭約談。

盧秀燕對「檢調偵辦罷綠委連署，搜索國民黨台北市黨部」一事說，她再次強調，罷免是政治運動，罷免的發起人國家並沒有給他權力去查核連署人的身分，若連署人是未成年或持有外國國籍，或者死亡等不合格情形，罷免發起人沒有權力去查核身分，選委會國家給它權力，可以去查核、除錯。

盧秀燕認為，也因此對於罷免發起人予以司法重辦，在法律上是不公平的，這樣不但濫用國家司法，也有打壓民主之嫌，所以她再次呼籲，這個事情對賴總統的形象不好，會給人國家濫用司法打壓民主，「我從政卅年，這是國家司法機器濫用最嚴重的時候」，適可而止。