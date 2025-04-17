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八炯號召19日凱道集會 訴求拒絕統戰守護台灣

中央社／ 台北17日電
419凱道「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行前記者會17日在台大校友會館舉行，聯電創辦人曹興誠（前中）、網紅八炯（前右2）、閩南狼（後中）及牙醫史書華（前右）等人出席。圖／中央社
419凱道「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行前記者會17日在台大校友會館舉行，聯電創辦人曹興誠（前中）、網紅八炯（前右2）、閩南狼（後中）及牙醫史書華（前右）等人出席。圖／中央社

由網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會19日下午在凱道舉行。八炯表示，國民黨已失去黨魂、沒有核心價值，不應再給國民黨機會；反共護台聯盟志工曹興誠說，這次罷免是保護台灣自由民主的背水一戰。

八炯、反共護台聯盟等團體今天舉行「拒絕統戰，守護台灣」大會師行前記者會，包括反共護台聯盟志工曹興誠、退役陸軍少將丘衛邦、「鷹爸」徐柏岳等人到場。

八炯致詞表示，3月中突然決定發起活動，因為他檢舉舔共武統中配，引起軒然大波，許多粉絲與網友希望他舉辦這場活動，希望反統戰、大罷免舔共立委，將立委換成願意將國安法、反滲透法、內亂罪等法案修得更加嚴謹且與時俱進的人。

八炯表示，國民黨主席朱立倫說穿納粹服裝的青年是在反諷民進黨是綠共，國民黨已失去黨魂、沒有核心價值，他呼籲4月19日大家站出來反共，不要再給國民黨機會。

徐柏岳表示，如果這次大罷免沒過，中共同路人會敞開大門讓中共進來清洗，但若通過，大家會守住台灣，讓中共不敢越雷池一步，大家要認清反共是為了保家護國。

丘衛邦表示，中華民國面臨最危險時刻，在立法院有一批賣台舔共的立委利用人數優勢，刪除行政院福國利民法案、刪凍國防預算，因此一定要用大罷免把這些立委全部罷除。

曹興誠說，這場罷免不僅要驅逐國會賣台立委，也是一場理性與非理性的對決、和平與暴力的對決，是保護台灣自由民主背水一戰。

八炯 徐柏岳 曹興誠 罷免

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