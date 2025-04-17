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台中罷綠、罷藍委都有死亡連署 中檢已立案偵辦中

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

中選會向最高檢察署告發41件涉嫌偽造、往生者連署罷免案；台中市部分，罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純，以及罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪等，均出現死亡者連署情形，各為149人、5人，台中地檢署證實，已經立案偵辦中。

中選會表示，截至4月11日止，中選會告發39案件，至昨4月15日再依法告發2件，即41案涉有偽造嫌疑或有往生者連署者的各罷免案件，均函轉最高檢予以告發。

依據中選會公告，藍營、公民團體罷免民進黨蔡其昌第一階段罷免提議，其中「提議前死亡」有83人，何欣純為66人，公民團體或綠營罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔，及黃健豪，「提議前死亡」各為1人、3人及1人。

台中地檢署表示，收到後目前已經正式立案偵辦中。

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