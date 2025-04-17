檢調5小時大搜索藍市黨部 連署時程表、電話名冊都扣走

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，上午指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部，並約談主委黃呂錦茹，除台北市黨部外，另2區黨部也被搜索，主委以及3黨幹部都被帶走約談。整個搜索行動共5小時，包括連署的時程表，連電話拜訪的名單，也都一併帶走。

死亡連署案延燒，前天罷「雙吳」的國民黨青年軍被約談，昨天接著是新北市黨部，今天是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹和黨部幹部。

檢調今天上午8時許，持搜索票搜索台北市黨部，時間約5個小時，搜索範圍從1樓到4樓，2樓是主委辦公室和幹部辦公桌是搜索重點，檢調將電腦內的資料，包括帳冊、連署時程表，以拷貝方式帶走，手機直接查扣。除了市黨部2樓，3樓是國民黨中山大同區黨部，以及4樓黃國樑黨部，也都同步被搜索。

另據指出，除了拷貝電腦內的帳冊，調查員搜索主委黃呂錦茹辦公室，包括抽屜，帶走2份資料，其中1份是連署的時程表。黨部書記長、總幹事的電腦資料也拷貝，連罷免「雙吳」電話拜訪的名單，也都一併帶走。搜索結束時，檢調至少抱走3大箱資料。